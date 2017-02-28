Число потенциальных банкротов в России выросло на 11% за полгода

Количество потенциальных банкротов в России за последние полгода увеличилось на 10,9% и, по данным на конец февраля, достигло 689,7 тысячи человек, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным четырех тысяч кредиторов, передающих свои сведения в НБКИ, возраст среднего потенциального банкрота в России за последние полгода увеличился более чем на 5 лет и составил 43,2 года.

Под потенциальными банкротами подразумеваются граждане, формально подпадающие под действие закона о банкротстве физических лиц (просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов/займов).

По данным НБКИ, в структуре потенциальных банкротов самую большую долю, по-прежнему, занимают граждане экономически активного возраста в диапазоне от 30 до 50 лет (30-39 лет – 32,5% и 40-49 лет – 30,76%). Наименьшие доли в структуре приходятся на самых "молодых" и "пожилых" должников: до 25 лет – 0,6% и старше 65 лет – 0,8% от общего количества потенциальных банкротов. Отмечается, что в структуре должников сокращается доля самых молодых заемщиков в возрасте до 30 лет. Вместе с тем, самый высокий рост доли демонстрируют граждане старше 50 лет.

"Средний возраст потенциального банкрота растет, что свидетельствует о вымывании из кредитного процесса самых молодых заемщиков, а также об активизации работы кредиторов с заемщиками старше 50 лет. Иными словами, сокращение кредитования заемщиков в возрасте до 30 лет влияет на уменьшение их доли в структуре потенциальных банкротов. В случае же с заемщиками старшего поколения, все ровным счетом наоборот – их количество и доля в структуре должников растет", — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По мнению Викулина, в целях профилактики банкротства, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков всех возрастов с действующими обязательствами с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения.