Последнее обновление: 21.12.2017 10:16

Президент Польши подписал противоречивые законы, из-за которых Польше грозят санкции ЕС

Президент Польши Дуда подписал два новых закона о Национальном совете судей и Верховном суде, которые являются частью противоречивой судебной реформы.

Дуда в специальном заявлении обратил внимание, что законы, которые он подписал, являются другими, чем те, которые парламент принял в июле. Изменились, в частности, полномочия министра юстиции и правила выхода на пенсию судей Верховного суда.

После введения закона в действие число судей Верховного суда возрастет. Благодаря этому, по мнению польского президента, суд сможет принимать решения быстрее.

Дуда отметил, что его удивляют голоса критиков о том, что подписанные законы являются угрозой для демократии. По словам президента, в Польше принимаются очень хорошие решения, которые вернут людям веру в суды и систему правосудия.

Напомним, Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционные процедуры против Польши за нарушения верховенства права.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса в ЕС.

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