Последнее обновление: 04.08.2017 12:24

Туск сомневается в европейском будущем Польши

Европейское будущее Польши является неопределенным.

"На сегодня есть вопрос о европейском будущем Польши. Я понимаю поляков, переживающих из-за судов или европейского будущего Польши", - сказал Туск.

И хотя некоторые поляки считают судебную систему страны коррумпированной, другие видят в усилиях власти по реформированию попытку ограничить демократию.

"Есть много вопросов, в которых действия польского правительства выглядят противоречивыми с точки зрения ЕС, в том числе с точки зрения Будапешта", - отметил глава Европейского совета, напомнив, что не все шаги Польши находят поддержку даже у ее ближайших союзников – Венгрии и правительства Виктора Орбана.

Кроме того, Туск раскритиковал правительство Беаты Шидло за продолжение вырубки Беловежской пущи, несмотря на решение суда ЕС.

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