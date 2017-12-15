Последнее обновление: 15.12.2017 14:42

Deutsche Telekom купит голландский бизнес Tele2

Немецкая Deutsche Telekom договорилась о покупке голландского подразделения шведского телекоммуникационного оператора Tele2 и объединении его с местным оператором, стремясь сократить отставание от конкурентов KPN и Ziggo.

Tele2 получит 190 миллионов евро ($224 миллионов) и 25-процентную долю в расширенной T-Mobile NL, сообщили компании в пятницу.

В ноябре Deutsche Telekom заявляла, что рассматривает возможность объединения T-Mobile Nederland с местным бизнесом Tele2 или листинга акций голландского мобильного оператора.

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