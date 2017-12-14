Рост белорусской экономики в январе-ноябре составил 2,2%

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-ноябре 2017 года увеличился по сравнению с аналогичнымо периодом 2016 года на 2,2% и составил 96,1 млрд рублей.

Как сообщает Национальный статистический комитет, объем промышленного производства вырос на 6,3%, сельхозпроизводства - на 4,1%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 3,6%.

Согласно основным направлениям социально-экономического развития страны, рост ВВП Беларуси в 2017 году запланирован на уровне 1,7%. Власти рассчитывают, что ВВП в 2017 году увеличится на 2%.