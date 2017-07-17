Последнее обновление: 17.07.2017 18:16

ВВП Беларуси в 1-м полугодии вырос на 1%

Согласно первой оценке, в 1-м полугодии валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1% и составил 47,3 млрд рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2017 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107%.

Власти Беларуси надеются по итогам 2017 года на рост ВВП на 1,7%.

По оценке Международного валютного фонда, ВВП страны в текущем году сократится на 0,8%. Всемирный банк прогнозирует снижение реального валового внутреннего продукта республики в 2017 году на 0,4%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - на 0,5%. Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает рост на 1,3%.

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