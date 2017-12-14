Люксембург продолжает лидировать в ЕС по потреблению на душу населения

Евростат опубликовал сведения о фактическом индивидуальном потреблении на душу населения (Actual Individual Consumption per capita) и о состоянии ВВП на душу населения (GDP per capita) в странах Европейского Союза в 2016 году.

Средний уровень по 28 странам ЕС берется за 100%. Первое место по фактическому индивидуальному потреблению на душу населения в ЕС занимает Люксембург, где уровень на 32% превышает средний по ЕС. Люксембург занимал первое место по этому показателю в 2015 и в 2014 годах. Германия заняла второе место с показателем 122%. Австрия, Великобритания, Финляндия, Дания, Бельгия, Франция, Нидерланды и Швеция превышают средний уровень на 10-20%.

Самый низкий уровень потребления на душу населения среди стран ЕС отмечен в Болгарии (53%), Хорватии (59%), Румынии (61%), Венгрии (63%) и Латвии (67%).

Наиболее высокий ВВП на душу населения имеет Люксембург (258%), наименьший - Болгария (49%).