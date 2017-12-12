Последнее обновление: 12.12.2017 15:15

Импортный газ для Украины подорожал в ноябре до $239,5 за тысячу кубов

Средняя таможенная стоимость природного газа, который был импортирован в Украину в ноябре текущего года, составила 6392,6291 грн или 239,5311 доллара США за 1 тыс. кубометров.

"В соответствии с требованиями подпункта 252.8 статьи 252 раздела IX “Рентная плата” Налогового кодекса Украины Государственной фискальной службой Украины исчислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 01.11.2017 по 30.11.2017, которая составляет 6392,6291 грн, или 239,5311 доллара США за 1 тыс. м куб", - говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

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