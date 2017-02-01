"Нафтогаз" попросил засекретить стоимость импортируемого газа

"Нафтогаз Украины" обратился к Верховной раде с предложением засекретить цену импортного газа. Об этом сообщается на сайте компании.

В "Нафтогазе" считают, что условия контрактов являются "коммерчески уязвимой информацией", раскрытие которой может привести к ухудшению предложений европейских поставщиков.

В компании заявляют, что поддерживают инициативы по повышению прозрачности нефтегазовой отрасли, но считают, что "избирательность требований" закона ставит государственную компанию в невыгодное положение по сравнению с частными предприятиями. Это, по мнению "Нафтогаза", может повлечь к повышению цен на импортированный газ для украинских потребителей.