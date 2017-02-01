Последнее обновление: 01.02.2017 18:22

"Нафтогаз" попросил засекретить стоимость импортируемого газа

"Нафтогаз Украины" обратился к Верховной раде с предложением засекретить цену импортного газа. Об этом сообщается на сайте компании.

В "Нафтогазе" считают, что условия контрактов являются "коммерчески уязвимой информацией", раскрытие которой может привести к ухудшению предложений европейских поставщиков.

В компании заявляют, что поддерживают инициативы по повышению прозрачности нефтегазовой отрасли, но считают, что "избирательность требований" закона ставит государственную компанию в невыгодное положение по сравнению с частными предприятиями. Это, по мнению "Нафтогаза", может повлечь к повышению цен на импортированный газ для украинских потребителей.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование