Сенат США отложил голосование о налоговой реформе из-за опасений о дефиците бюджета

Сенат США в четверг отложил голосование о налоговой реформе на фоне призывов внести изменения в законопроект, принятие которого приведет к резкому увеличению дефицита бюджета.

Сенаторы в четверг прервали обсуждение законопроекта, отложив голосование до пятницы, однако не ясно, состоится ли оно.

Отсрочка голосования подчеркнула опасения консервативных республиканцев относительно влияния, которое законопроект окажет на дефицит бюджета США. В конечном счете это может привести к менее радикальному снижению налогов, включению в план пункта о будущем повышении налогов или о снижении расходов. Все эти варианты развития событий могут спровоцировать новые политические трудности.

Директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт сказал журналистам: “Я не думаю, что масштаб снижения налогов может уменьшиться. Я думаю, это все равно будет исторически значимое снижение налогов для корпораций и семей со средним уровнем доходов”.

Демократы, как ожидается, единогласно выскажутся против законопроекта, который называют уступкой корпорациям и богатым американцам.

Сенатор-республиканец Боб Коркер и ряд других законодателей безуспешно попытались внести в законопроект поправку, предусматривающую автоматическое повышение налогов в будущем, если их снижение не поддержит экономику и не приведет к достаточному повышению доходов, чтобы компенсировать увеличение дефицита.

Ранее оптимизм относительно судьбы законопроекта усилился благодаря тому, что его поддержал сенатор-республиканец Джон Маккейн. Акции США выросли на фоне надежд на скорое голосование. Индекс S&P 500 достиг рекордного пика на момент закрытия, а Dow Jones впервые преодолел отметку в 24.000 пунктов.

Маккейн сказал, что законопроект “далеко не идеален”, однако поддержит экономику и поможет всем американцам.

Законопроект предусматривает снижение ставки корпоративного налога до 20 процентов с 35 процентов начиная с 2019 года. Палата представителей 16 ноября одобрила собственную версию законопроекта, которую необходимо будет объединить и привести в соответствие с планом Сената.