Республиканцы Сената США подготовили почву для голосования о налоговой реформе

Республиканцы бюджетного комитета Сената США во вторник одобрили план налоговой реформы, отстаиваемой президентом Дональдом Трампом, открыв возможность для проведения голосования относительно законопроекта уже в четверг, хотя некоторые меры, предусматриваемые документом, еще предстоит согласовать.

Пока оппоненты реформы выкрикивали: “Убейте законопроект, не убивайте нас”, бюджетный комитет контролируемого республиканцами Сената без обсуждений одобрил план 12 голосами против 11, что возмутило демократов.

Республиканцы комитета покинули зал сразу после голосования, в то время как демократы высказывали недовольство из-за того, что законопроект не обсуждался. План предполагает пересмотр налогового кодекса США, а его реализация приведет к увеличению госдолга страны примерно на $1,4 триллиона за десять лет.

После голосования Трамп сказал журналистам: “Я думаю, мы добьемся его принятия”, добавив, что в законопроект будут внесены некоторые изменения.

Если Сенат на этой неделе одобрит законопроект, его надо будет совместить и привести в соответствие с версией, уже утвержденной Палатой представителей, прежде чем отправить окончательный вариант документа на подпись президенту.

Лидеры республиканцев признали, что им еще предстоит обеспечить законопроекту поддержку для его одобрения Сенатом, где у них есть большинство лишь в четыре голоса.

“Это сложная задача”, - сказал на пресс-конференции лидер республиканцев Сената Митч Макконнелл.

Демократы называют план республиканцев уступкой корпорациям и богатым американцам. Законопроект предусматривает снижение корпоративного налога до 20 процентов с 35 процентов, но лишь с 2019 года.

Уолл-стрит выросла после сообщения о скором голосовании относительно реформы в Сенате, а индекс S&P 500 завершил торги вторника подъемом более чем на 1 процент.