Демократы не пришли на встречу с Трампом, спровоцировав риск приостановки работы правительства

Лидеры демократов Конгресса США во вторник не пришли на встречу с президентом Дональдом Трампом, посвященную обсуждению бюджета, что может привести к приостановке работы правительства в декабре из-за серьезных разногласий в отношении этого вопроса.

После того как Чак Шумер и Нэнси Пелоси уведомили Трампа, что не придут на встречу в Белом доме, президент и лидеры республиканцев Конгресса приступили к переговорам без них.

Трамп оставил свободными места, обозначенные карточками с именами Шумера, лидера демократов Сената, и Пелоси, самого высокопоставленного демократа Палаты представителей. Президент также раскритиковал их, пока фотографы снимали собравшихся на встречу.

“У нас много разногласий, - сказал Трамп. - Поэтому они решили не приходить. Они только говорят и ничего не делают, а теперь стало еще хуже. Теперь они прекратили и говорить”.

Шумер и Пелоси сказали, что не пришли на встречу из-за комментария, опубликованного Трампом в твиттере. Американский лидер написал, что они слишком мягко относятся к нелегальной иммиграции и хотят повысить налоги.

“Я не вижу никакой сделки!” - говорится в посте Трампа.

Пелоси написала в твиттере, что “его фотосъемка с пустыми стульями говорит о том, что ему больше интересны фокусы, а не удовлетворение потребностей американского народа. Бедные Райан и Макконнелл превратились в декорации. Печально!”.

Трамп сказал, что “непременно будет винить демократов” в случае приостановки работы правительства.

Конгресс должен до 8 декабря одобрить законопроект о бюджете или принять резолюцию о временном финансировании, необходимом для целого ряда федеральных программ. Хотя республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, для утверждения мер, вероятно, понадобится как минимум несколько голосов демократов.

Шумер сказал, что он и Пелоси считают лучшим вариантом действий переговоры с лидерами республиканцев в Конгрессе, а не “показательные встречи” в Белом доме.