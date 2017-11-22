Последнее обновление: 22.11.2017 15:25

Власти РФ хотят засекретить список обслуживающих оборонзаказ банков

Правительство РФ внесло на рассмотрение в российскую Госдуму законопроект, освобождающий компании от раскрытия финансовой отчетности, если их работа сопряжена с сохранением гостайны.

Как следует из документа, речь в первую очередь идет о выполнении "госконтрактов по гособоронзаказу" и прохождении платежей "в рамках военно-технического сотрудничества".

Кроме того, в случае принятия закона Центробанк РФ сможет засекретить список фининститутов, уполномоченных сотрудничать с оборонным сектором, уточняет в среду, 22 ноября.

В соответствии с действующим законодательством Банк России ежемесячно обнародует этот перечень, а выполняющие гособоронзаказ компании выбирают из него кредитные институты для сотрудничества.

Обновленные предложения помогут избежать срыва финансирования, возможного в случае введения Вашингтоном новых санкций в отношении РФ.

В Минобороны РФ опровергли сведения о 5 процентах

Между тем в Минобороны РФ утверждают, что расходы на военные нужды в период с 2018 по 2020 годы "объективно снижаются" и составят 2,8-2,5 процента ВВП соответственно. По версии замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой, утверждения, что "закрытая часть федерального бюджета полностью направляется" на данные цели, ошибочны.

В середине ноября эксперты консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers пришли к выводу, что траты по этой статье достигли 5,3 процента ВВП России. По оценкам аналитиков, речь идет об общей сумме в размере 69 млрд долларов (около 59 млрд евро), что выводит РФ на седьмое место в мире по объему оборонных расходов.

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