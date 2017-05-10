В РФ больше половины гособоронзаказа ушло в "обналичку"

Банки, работающие с деньгами Минобороны, замешаны в теневые операции, обналичивание и вывод капитала. К такому выводу пришел ЦБ РФ, проверив 27 кредитных организаций, через которые проходят средства гособоронзаказа.

В общей сложности в 2016 году на оборону и национальную безопасность ушло 3,15 трлн рублей, или каждый четвертый рубль, собранный государством у налогоплательщиков, пишет finanz.ru.

Из них порядка 2 трлн - это расходы на закупку новых вооружений, модернизацию имеющегося оружия, а также строительство и приобретение техники и товаров для нужд Минобороны, подсчитали в Институте экономической политики.

95% финансирования поступает в Сберабанк, ВТБ и Газпромбанк, рассказал "Ведомостям" топ-менеджер одного из предприятий ВПК. Однако затем деньги уходят подрядчикам в более мелкие банки и на этом, "вторичном" уровне безвозвратно утекают из системы. Речь идет об операциях, "не имеющих явного экономического смысла, схемных операциях, направленных на обналичивание средств", констатирует в отчете о проверке ЦБ.

В "обналичку" уходит от 50% до 70% гособоронзаказа, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к центробанку и Росфинмониторингу.

При этом система спецсчетов, на которых должны помещаться деньги Минобороны, не гарантирует какой-либо защиты, признает топ-менеджер одного из банков, работающих с предприятиями ОПК.

Банк все равно не понимает, сколько точно должна стоить работа того или иного контрагента своего клиента из оборонной промышленности. Поэтому схемы по обходу этой системы давно найдены и они применяются в том числе и в крупных уполномоченных банках, а жесткость системы спецсчетов только увеличивает себестоимость обналичивания, замечает он.

При этом, заверяет банкир, в большинстве обналичка необходима - без нее многие хозяйственные операции просто невозможно обеспечить в разумные сроки.

Отдельных схем для обналичивания гособоронзаказа, скорее всего, нет и применяются стандартные схемы: завышение стоимости подрядов, увод сумм через фирмы-однодневки и т. д., говорит сопредседатель комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин.

В 2017 году размер гособоронзаказа составит 1,8 трлн рублей. Всего же госпрограмма модернизации вооружений, действующая с 2011 по 2020 гг. рассчитана на 20 трлн рублей.