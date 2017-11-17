Последнее обновление: 17.11.2017 17:50

Siemens увольняет почти 7 тысяч сотрудников по всему миру

Германский концерн Siemens объявил о масштабном сокращении рабочих мест.

Как следует из распространенного в четверг, 16 ноября, заявления, компания уволит почти 7 тысяч сотрудников по всему миру.

Почти половина увольнений от запланированного числа будет осуществлена в Германии. Концерн намерен полностью закрыть два завода по производству турбин в федеральной земле Саксония на востоке страны - в городе Гёрлиц и в Лейпциге, где в общей сложности работают 920 человек. Еще один завод в Эрфурте, возможно, будет продан.

Максимальное количество сокращений придется на отрасль, занимающуюся выпуском энергетического оборудования. Там будет уволено 6100 сотрудников, 2600 из них - в Германии. Своих мест также лишатся 760 сотрудников, занятых в области электрооборудования - в основном, на заводе Siemens в Берлине.

Глава кадрового управления Янина Кугель заверила, что концерн сделает все возможное, чтобы процесс сокращения рабочих мощностей прошел как можно мягче, осторожнее и был максимально длительным.

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