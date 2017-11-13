Токсический смог снова окутал Дели

Плотное облако токсичного смога, который в 10 раз превышает рекомендованную норму, нависло в понедельник над столицей Индии Нью-Дели.

Посольство Соединенных Штатов показало, что уровень вредных частиц, известных как PM 2.5, достиг 495 утром в понедельник, по сравнению с верхним пределом "хорошего" качества воздуха в 50.

В свою очередь индийская метеостанция заявила, что в течение ближайших трех дней прогнозируется дождь, который может помочь очистить столицу от смога.

"Ожидается, что в ближайшие три дня за пределами Нью-Дели и в самом Нью-Дели будут небольшие осадки, и это может привести к изменению структуры воздуха в регионе", - сказал один из ученых Индийского метеорологического департамента Харан Сингх.

Как известно, правительство объявило чрезвычайное положение на прошлой неделе после того, как уровень загрязнения в городе увеличился в результате нелегального сжигания сельскохозяйственных культур в северных штатах и выбросов транспортных средств и пыли.

Сообщается, что вредные частички PM 2,5 приблизительно в 30 раз тоньше, чем человеческие волосы. Они могут проникать глубоко в легкие, вызывая респираторные заболевания и другие болезни.

Ранее сообщалось, что в индийской столице была объявлена чрезвычайная ситуация в связи со стремительным повышением уровня загрязнения воздуха и запрещены въезд грузовиков и строительная деятельность, поскольку токсичный смог нависает над городом, а качество воздуха ухудшается с каждым часом.