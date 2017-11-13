Турция приобрела у России ракетные системы С-400

Турция завершила покупку российских ракетных систем С-400, но Анкара обсуждает сделку с европейским консорциумом, чтобы получить помощь в разработке собственной системы противоракетной обороны, сказал министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Некоторые западные союзники расценили решение входящей в НАТО Турции приобрести системы С-400 у России как протест против альянса. Сделка также спровоцировала опасения из-за того, что С-400 не может быть интегрирована в систему вооружений НАТО.

Высокопоставленный командующий НАТО сказал Рейтер на прошлой неделе, что альянс продолжит оказывать давление на Анкару, призывая ее покупать вооружения, которые могут быть интегрированы в системы НАТО, и что пока Турция не получила С-400.

“Это дело завершено, системы С-400 куплены. Теперь все остальное - просто детали”, - сказал Джаникли.

Однако Турция не станет ограничиваться лишь системами С-400, сказал он.

“Мы также заключаем предварительные соглашения с консорциумом EUROSAM, чтобы получить технологию для разработки, производства и использования собственных ресурсов для систем противоракетной обороны”, - сказал Джаникли.

Источники в турецком министерстве обороны сообщили на прошлой неделе, что Джаникли в среду заключил соглашение о намерениях с Францией и Италией для усиления сотрудничества в оборонных проектах, включая противоракетную оборону.