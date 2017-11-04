Уже третий регион Италии хочет провести референдум об автономии

Вслед за двумя итальянскими регионами Венето и Ломбардией политики хотят провести референдум об особых условиях автономии Лигурии. Соответствующую резолюцию призвал внести на голосование лидер партийной группы Лига севера в Лигурии Алессанро Пиана, передает San Remo News.

"Сегодня я попросил председателя президиума регионального совета Анджело Вакарцеза поставить в повестку дня следующей сессии предложение нашей резолюции о проведении консультативного референдума о предоставлении Лигурии дополнительных форм и специальных условий автономии", - сообщил он.

Пиана отметил, что "референдум является высшим выражением демократии" и выразил надежду, что он состоится в ближайшее время в Лигурии.

Итальянские регионы Ломбардия и Венето 22 октября провели консультативные референдумы по расширению автономий.

Как сообщалось, 3 ноября, власти Франции согласовали проведение референдума по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году, который предусмотрен соглашением 1998 года.