У Минска и МВФ нет разногласий по реформам - чиновник

У Минска и Международного валютного фонда (МВФ) нет разночтений по вопросу о сути реформ в республике. Об этом заявил первый вице-премьер Василий Матюшевский.

"У нас нет разночтения, мы не говорим, что у нас есть некое разное видение необходимых действий. Видение совпадает, мы говорим о скорости реализации этих действий. Здесь нет принципиального различия в подходах", - сказал Матюшевский, комментируя паузу в переговорах с МВФ по кредиту.

Как уже сообщалось, летом произошла пауза в переговорах Беларуси с МВФ о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит в размере около 3 миллиардов долларов под 2,28% годовых на 10 лет. Стороны разошлись во взглядах относительно скорости реформ в республике, в частности, в вопросе о повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По словам Матюшевского, сейчас в стране работает миссия МВФ.

"Буквально вчера мы обсуждали вопрос реформ с коллегами из МВФ. Просто у нас разошлись видения в скорости реализации некоторых действий. Вот и все. И мы объяснили, почему они разошлись", - сказал он.

Матюшевский повторил слова Лукашенко, что проводить реформы ради реформ неправильно.

"Они проводятся для повышения эффективности, чтобы получить некий результат, который будет понятен и поддержан обществом. Когда реформы не поддерживаются обществом и не принимаются — лучше такие реформы не проводить. Дискредитация реформ хуже, чем непроведение реформ", - сказал чиновник.