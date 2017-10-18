Беларусь и МВФ разошлись в переговорах по новой страновой программе из-за скорости реформ

Беларусь и Международный валютный фонд разошлись в переговорах по новой страновой программе из-за скорости реформ. Об этом заявил глава правления Нацбанка Павел Каллаур.

"Программа предусматривала финансовую поддержку конкретных изменений, которые определены. Да, мы разошлись по определенной скорости этих изменений, в частности, по тарифам на ЖКХ", - сказал П.Каллаур.

По его словам, в ближайшее время состоится большое совещание у президента по жилищно-коммунальной сфере. "Там этот вопрос будет обсуждаться", - сообщил глава НББ.

"Я думаю, мы должны сами в стране определиться и ответить на вопрос, как мы будем двигаться по тем или иным направлениям реформирования нашей экономики, а потом уже возвращаться к вопросу поддержки со стороны МВФ. Мы должны у себя ответить на ряд вопросов", - подчеркнул П.Каллаур.

Он также проинформировал, что Беларусь и МВФ не планируют обсуждать вопрос новой кредитной программы во время ближайшей миссии фонда.

"Мы безусловно будем рассматривать в целом макроэкономическую ситуацию в стране, будем рассматривать те изменения, которые происходили в течение текущего года, и то что мы наметили в нашей пятилетней программе. Что касается конкретной программы МВФ, которая могла бы поддержать финансово те изменения, которые происходят в стране, то в ходе работы этой миссии данный вопрос не планируется обсуждать", - сказал П.Каллаур.

Плановый визит миссии МВФ в Беларусь ожидается в конце октября.