ЦБ рассказал о недоверии россиян данным о низкой инфляции

Большинство россиян не верит в то, что инфляция в стране замедлилась до 3% в год, следует из отчета ЦБ.

Проведенный по заказу Банка России опрос показал, что 56% россиян уверены, что по итогам 2017 года прирост потребительских цен окажется «значительно выше, чем 4%», при этом 75% опрошенных заявили, что в предыдущие 12 месяцев цены росли не медленнее или даже быстрее, чем раньше.

«Люди пока еще не готовы поверить, что инфляция действительно замедлилась до столь низкого уровня. Также немалую роль в подобном расхождении играет волатильность цен на отдельные товары и услуги», - говорится в отчете ЦБ.

Руководитель экспертной группы Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Зоя Кузьмина отмечает, что субъективное восприятие россиянами динамики изменения цен даже на те товары, которые они покупают регулярно, противоречит данным официальной статистики.

«В действительности цены на сахар за год снизились почти на 20%, фрукты и овощи тоже подешевели, цены на чай и кофе несколько выросли (примерно на 2%), а вот опрошенные сказали, что выросли цены на все эти товары», - пояснила Кузьмина.

По ее словам, этот результат подтверждает, что россиянам «понадобится немного больше времени на то, чтобы привыкнуть к низкой инфляции».

Согласно отчету ЦБ, в октябре 2017 года прямая оценка «инФОМ» инфляционных ожиданий россиян на следующие 12 месяцев повысилась до 9,9%. Однако в ЦБ уверены, что предпосылки для снижения инфляционных ожиданий населения будут создаваться по мере закрепления инфляции вблизи 4%.

В начале августа 2017 года директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов советовал россиянам поменьше думать о быстром росте цен, так как именно такие настроения и помогают инфляции расти.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что слишком низкая инфляция может создать новые трудности для «формирующейся экономики» России.