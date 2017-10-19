Инвесторы из США и Европы предъявили высокий спрос на евробонды белорусского Eurotorg - организатор

Долларовые заимствования белорусских эмитентов были представлены только суверенными евробондами, но теперь к ним добавился корпоративный выпуск: Eurotorg, одна из крупнейших торговых сетей Белоруссии, разместила пятилетние бумаги на $350 миллионов с переподпиской более чем в 5 раз, наибольший интерес проявили американские и европейские инвесторы, сказал Reuters руководитель управления финансирования Ренессанс Капитал Дмитрий Гладков, участвовавший в организации сделки.

“Объем сделки определялся потребностями компании, в основном это рефинансирование текущего долгового портфеля, и удлинение срока погашения долга. Объем спроса был исключительно обширным: книга заявок приблизилась к $2 миллиардам и включила в себя 240 инвесторских заявок”, - сказал Гладков.

Eurotorg разместит пятилетние Loan participation notes в объеме $350 миллионов с доходностью 8,75 процента годовых, объем спроса инвесторов составлял около $1,9 миллиарда. Выпуск маркетировался сначала под ставку доходности около 9,5 процента годовых . Размещение проходило в формате Reg S.

Организация сделки была поручена банкам J.P.Morgan, Sberbank CIB и Ренессанс Капитал.

“Очень большой объем спроса пришел из США, Европы, Азии, Ближнего Востока и даже Южной Америки. С точки зрения географической диверсификации и с точки зрения инвесторского интереса это было одно из образцовых размещений. Мы видели и много заявок от качественных институциональных международных глобальных инвесторов, которые проявили высокий интерес и вошли в сделку. Российский спрос тоже был очень значимый, но я думаю, что по объему спроса лидерами будут США и Европа”, - добавил инвестбанкир.

Рейтинги компании - “B-” (S&P), “B-” (Fitch); рейтинги выпуска ожидаются на таком же уровне.

“Широкий спрос был в первую очередь обусловлен интересом рынка к новым качественным историям. Беларусь на рынке до вчерашнего дня была представлена только суверенными выпусками. Это первый и единственный выпуск, других заемщиков, в том числе и квазисуверенов нет, по сути - открыт новый рынок. Здесь все совпало: интерес рынка к новым историям, впечатление от менеджмента и главное, бизнес, рыночные позиции и кредитное качество компании”, - сказал Гладков.

Он отметил, что спрос на долги эмитентов развивающихся рынков остается достаточно высоким: по его словам, в этот список входят и Украина, и Беларусь, и Казахстан, и Россия.

“За последнюю неделю мы размещали выпуски из очень разных юрисдикций – Eurotorg и нигерийский Fidelity Bank, и оба они пользовались большим успехом”, - сказал Гладков.