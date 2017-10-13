Украинским банкам запрещено принимать российские деньги с Крымом

Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем украинским банкам и финансовым учреждениям принимать (в том числе для обмена) российские банкноты и монеты, на которых изображены любые объекты, расположенные «на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины».

В сообщении НБУ подчеркивается, что решение принято с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Накануне ЦБ РФ объявил о выпуске в обращение банкноты достоинством в 200 рублей с видами Севастополя.