Европарламент предлагает создать отдельный инвестфонд для Украины

Комитет Европарламента по международным делам подготовил проект рекомендаций ассамблеи для институтов Евросоюза к саммиту "Восточного партнерства" в ноябре в Брюсселе, в котором содержится призыв создать инвестиционный траст-фонд для Украины.

Европарламент предлагает "создание отдельного инвестиционного окна в форме трастового фонда для Украины, основанного на лучших практиках многосторонних донорских документов, подчеркивая, что этот фонд должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности, в социальную и экономическую инфраструктуру", говорится в документе.

Согласно рекомендациям, Европарламент также поручает Еврокомиссии совместно с Европейским инвестиционным банком "предложить меры по реализации нового европейского инвестиционного плана для Украины и других стран "Восточного партнерства", которые добились наибольшего прогресса в реформах в направлении постепенной экономической и политической интеграции с Европейским союзом, путем увеличения кредитоспособности Европейского инвестиционного банка с нынешних для "Восточного партнерства" уровней в 1,6 миллиарда евро в год и с учетом положений европейского плана внешних инвестиций".

Как заявил ранее первый вице-премьер Украины, глава Минэкономики Степан Кубив, Киев рассчитывает получать не менее 5 миллиардов долларов инвестиций в год в рамках реализации предложенного Литвой "плана Маршала для Украины", который предусматривает финансовую поддержку страны со стороны ЕС. По словам Кубива, предполагается, что инвестиции позволят достичь роста экономики в 5-7%. При этом он уточнил, что инвестиции будут идти на развитие среднего и малого бизнеса.

Вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис ранее заявил, что исполнительная коллегия ЕС ожидает от Киева выполнения условий, в том числе в области реформ, необходимых для получения последнего транша макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро.

Общий объем третьего пакета макрофинансовой помощи Евросоюза, одобренной в мае 2015 года и заканчивающийся в ближайшие месяцы, составляет 1,8 миллиарда евро. Предыдущий, второй транш из нее был выдан в начале апреля этого года. Средства выделяются стране Евросоюзом при выполнении ее властями определенных условий, в том числе по имплементации реформ.

Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли в сентябре заявил, что страна рискует остаться без 600 миллионов евро макрофинансовой помощи ЕС, если Верховная рада не отменит мораторий на экспорт необработанной древесины. Он также сообщил, что остаются шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией, социальных выплат для переселенцев, в области торговли и энергетики, которые так и не были выполнены Украиной. И если ситуация не изменится, страна не получит последний транш макрофинансовой помощи.

В июле сообщалось, что Киев и ЕС договорились активизировать усилия по реализации совместной программы проведения реформ в Украине для того, чтобы украинская сторона до конца года могла получить третий транш макрофинансовой помощи от ЕС на 600 миллионов евро. Отмена Киевом моратория на экспорт леса-кругляка является одним из главных условий для выделения средств.