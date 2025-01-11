Германия выделит €400 млн на модернизацию военно-морской авиации

Германия планирует инвестировать около €400 млн в строительство новых военно-морских самолетов и модернизацию авиабазы. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время посещения базы в Северном море накануне.

По словам Писториуса, инвестиции позволят превратить военно-морскую авиабазу Нордхольц в самый современный военный аэродром в Европе в течение следующего десятилетия, пишет dpa.

В настоящее время проводится модернизация всех систем вооружения морской авиации.

База будет оснащена восемью морскими патрульными самолетами Boeing P-8A Poseidon, а также 49 вертолетами NHIndustries NH90.

Новые вертолеты и самолеты потребуют создания новой инфраструктуры на базе.

По данным ВМС Германии, в задачи военно-морской авиабазы Нордхольц входит наблюдение за обширными акваториями и ведение морской войны с воздуха против целей над и под поверхностью.

Военно-морские летчики также проводят поисково-спасательные операции и перевозки личного состава и оборудования.