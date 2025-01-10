Последнее обновление: 10.01.2025 16:56

Украина получила первые €3 млрд от ЕС в рамках кредита G7

Украина получила первый транш в размере €3 млрд из суммы, которую Евросоюз выделил на совместный кредит "Группы семи" для Украины, для погашения которого используют замороженные активы РФ. Об этом сообщила в своем X (Twitter) президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы предоставляем Украине €3 млрд – первую выплату европейского взноса в займе G7. Это предоставит Украине финансовые возможности, чтобы продолжить борьбу за свою свободу и выстоять", – написала фон дер Ляйен.

Общая сумма, которую ЕС предоставит в рамках кредита "Группы семи", составляет около €18 млрд.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на $50 млрд за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.



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