Польские фирмы получат из фондов Евросоюза €46,5 млрд на поддержку инноваций

Польские предприятия получат из фондов Европейского союза и Национальной программы восстановления 200 миллиардов злотых (€46,5 млрд).

Деньги будут направлены на инновации, включая цифровизацию, продвижение польских продуктов за рубежом и развитие искусственного интеллекта.

Как пишут польские СМИ, 10 января начался новый этап подачи заявок.

Министр фондов и региональной политики Польши Катажина Пельчиньска-Наленч заявила, что инновационность польских предприятий нужно вывести на новый уровень.

«Сегодня по уровню инновационности среди 27 стран ЕС Польша занимает 23-е место. Это плохая позиция, и она должна быть изменена. Мы имеем очень четкую и амбициозную цель: за ближайшее десятилетие Польша должна попасть в первую десятку крупнейших инноваторов в ЕС», - сказала она.

Заявки на поддержку можно подавать до 28 марта. Максимальная сумма поддержки для одной компании составляет 150 миллионов злотых (€35 млн). Средства могут получить те компании, чьи идеи обещают развитие инновационности.

В 2025 году состоятся еще четыре этапа подачи заявок на поддержку инноваций польских компаний. По мнению экспертов, реализация профинансированных проектов должна положительно сказаться на состоянии польской экономики.