Китайский ЦБ влил в финсистему близкий к рекордному объем ликвидности

Народный банк Китая 15 января влил в финансовую систему близкий к рекордному объем средств.

Чистый объем вливаний в рамках семидневных операций обратного РЕПО составил 958,4 млрд юаней ($131 млрд). Как отмечает Bloomberg, это второе по величине значение с момента начала отслеживания данных в 2004 году. Ставка по этим операциям оставлена на уровне 1,5% годовых.

В последние месяцы НБК изменил подход к денежно-кредитной политике, сократив использование программы среднесрочного кредитования (MLF), как основного инструмента, и начал активнее применять именно семидневные операции обратного РЕПО для регулирования стоимости заимствований на рынке.

В январе истекает срок погашения выданных в рамках MLF кредитов на сумму порядка 955 млрд юаней.

"Вливания направлены на то, чтобы компенсировать последствия истечения срока действия кредитов в рамках MLF, пикового сезона налогов, а также покрыть спрос на денежные средства перед праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю и сохранить достаточный объем ликвидности в финсистеме", - говорится в сообщении НБК.

Новый год по Лунному календарю в КНР будет отмечаться с 28 января по 4 февраля.

Ранее на этой неделе нехватка ликвидности привела к подъему ставок семидневных межбанковских кредитов до максимумов более чем за год.