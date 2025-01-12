Польша поддерживает призыв Трампа к увеличению расходов на оборону НАТО до 5% ВВП

Варшава поддерживает требование избранного американского президента Дональда Трампа к странам НАТО тратить 5% ВВП на оборону, даже если некоторым членам Альянса понадобится 10 лет, чтобы достичь этой цели. Об этом Financial Times заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, Польша "может стать трансатлантическим связующим звеном между этим вызовом, поставленным президентом Трампом, и его реализацией в Европе".

Известно, что накануне своего возвращения в Белый дом Трамп усилил давление на членов НАТО с требованием увеличить расходы на свои вооруженные силы. Косиняк-Камыш считает, что новая цель является "важным тревожным сигналом" для Альянса.

"Достижение цели Трампа займет еще одно десятилетие, но я думаю, что его не стоит критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель, потому что в противном случае некоторые страны продолжат дебаты о том, действительно ли нужны большие расходы", – акцентировал глава Минобороны Польши.

После того, как Россия начала войну с Украиной в 2022 году, Польша удвоила свои оборонные расходы и заказала на миллиарды долларов преимущественно американское и южнокорейское оружие.

Косиняк-Камыш утверждает, что у правительства Польши не было другого выхода, учитывая близость страны к России.

"Мы купили много, но наше место на карте делает инвестиции и закупку оборудования просто необходимыми", – подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства Польши отметил, что ЕС имеет возможности для перераспределения денег. По словам министра, его приоритетом является обеспечение выделения €100 млрд на оборону в ближайшие годы, включая перенаправление неиспользованных средств из общего фонда восстановления после пандемии на €800 млрд, который заканчивается в следующем году.

"Если мы можем позволить себе влезть в долги, чтобы отстроиться после COVID, то мы обязательно должны найти деньги, чтобы защитить себя от войны", – подытожил Косиняк-Камыш.

Осенью министр обороны заявлял, что оборонные расходы Польши, которые планируют на 2025 год, станут рекордными и будут достигать 4,7% ВВП.

На днях Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП.

Перед тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о более высоких, чем 2% ВВП, расходах на оборону независимо от "фактора Трампа", поскольку текущего уровня расходов в будущем будет недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности.