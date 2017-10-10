Последнее обновление: 10.10.2017 11:13

Литва требует от Газпрома компенсаций

Российский газовый концерн "Газпром" должен выплатить компенсацию Литве и другим странам ЕС, пострадавшим от его монополии. Об этом заявил президент Литвы Даля Грибаускайте.

Это заявление прозвучало после состоявшейся во вторник в Вильнюсе встречи с ответственной за конкуренцию комиссаром ЕС Маргрет Вестагер.

"Президент призвала Еврокомиссию добиваться того, чтобы пострадавшим от монополии "Газпрома" государствам, в том числе и Литве, были компенсированы финансовые убытки, и обеспечить, чтобы в будущем применялись цены, основанные на честной рыночной конкуренции и отражающие реальную ситуацию на рынке", - сообщила президентская администрация.

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