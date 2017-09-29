Fitch cнизило рейтинг Deutsche Bank

Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг крупнейшего банка Германии Deutsche Bank на одну ступень с "А-" до "BBB+". Прогноз по нему оценивается как "стабильный".

Кроме того, Fitch понизило рейтинг жизнеспособности банка (Viability Rating) до "BBB+" с предыдущего "А-". Рейтинги задолженности и депозитов также были понижены на одну ступень.

По информации агентства, причиной снижения рейтинга Deutsche Bank стало сохраняющееся давление на прибыль и продолжающаяся реорганизация финансового института. Fitch прогнозирует, что банку вряд ли удастся повысить прибыльность до конца 2017 года, а дальнейшие расходы, связанные с реструктуризацией, будут только снижать ее.