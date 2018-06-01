S&P понизило рейтинг Deutsche Bank

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Deutsche Bank AG и его основных подразделений до "ВВВ+" с "А-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". При этом рейтинги были выведены из списка "на пересмотре" с возможностью снижения (CreditWatch negative).

Одновременно S&P GR подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг эмитента "А-2".

"Снижение долгосрочного кредитного рейтинга эмитента отражает то, что обновленная стратегия Deutsche Bank предусматривает более глубокую реструктуризацию бизнес-модели, чем мы ожидали ранее, - отмечается в сообщении агентства. - Хотя мы считаем, что руководство принимает жесткие, хотя и неизбежные, меры и предлагает логическую стратегию для успешного восстановления рентабельности банка до более здорового, устойчивого уровня в среднесрочной и долгосрочной перспективе, банк, похоже, входит в период устойчивого отставания от конкурентов, многие из которых завершили реструктуризацию".

Вывод рейтингов банка из списка "на пересмотре" последовал за трехмесячным периодом, в течение которого он находился под пристальным вниманием, с кульминацией в виде отставки главного исполнительного директора Джона Крайана 8 апреля. Новым CEO назначен Кристиан Севинг, который ранее возглавлял розничное подразделение Deutsche Bank.