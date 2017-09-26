Руководители ФРС спорят о перспективах инфляции

Разногласия среди членов руководства ФРС в вопросе перспектив инфляции в США оказались на виду спустя несколько дней после заседания в Вашингтоне, посвященного денежно-кредитной политике. При этом один из чиновников центробанка заявил, что слабость инфляции исчезает, тогда как другой предсказал ее сохранение.

Как президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли, так и глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс отметили, что фундаментальные показатели американской экономики, по их мнению, остаются устойчивыми, и оба высказались в поддержку постепенного повышения процентных ставок.

Однако если комментарии Дадли звучали в унисон с заявлением главы ФРС Джанет Йеллен, сделанным по итогам заседания на прошлой неделе, о том, что инфляция вернется к 2-процентному целевому ориентиру ФРС, в словах Эванса было гораздо меньше уверенности.

“В действительности все сведется к инфляционной ситуации - для того, чтобы разобраться с ней, может потребоваться больше времени, чем некоторые полагают, - сказал Эванс журналистам после выступления в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган. - Я несколько обеспокоен тем, что недавняя слабость (инфляции) может быть немного более структурной”.

Дадли назвал ослабление доллара и устойчивый зарубежный рост среди причин ожидать усиления экономической активности в США до уровня несколько выше среднего и долгожданного роста зарплат.

“Я ожидаю, что инфляция вырастет и стабилизируется около цели (ФРС) в 2 процента в среднесрочной перспективе”, - сказал он в ходе выступления в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк.

“В ответ ФРС, скорее всего, продолжит постепенно сворачивать аккомодационную денежно-кредитную политику”, - добавил Дадли, близкий соратник Йеллен и обладатель постоянного права голоса в Комитете по операциям на открытом рынке ФРС.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари между тем заявил, что не видит необходимости дальнейшего повышения ставок ФРС из-за отсутствия каких-либо свидетельств того, что слабые инфляционные данные последнего времени могут улучшиться.

“Когда я смотрю на ситуацию в экономике, я не вижу никаких признаков того, что экономика близка к перегреву, - сказал Кашкари во время выступления в одном из университетов в штате Северная Дакота. - Я не вижу роста инфляции, и поэтому я не вижу необходимости бить по тормозам”.

Кашкари, являющийся в этом году голосующим членом Комитета по открытым рынкам, выступал против двух повышений ставок ФРС в 2017 году и на днях сказал, что они могут причинять вред экономике.