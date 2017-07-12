Рост зарплат и слабая инфляция заставляют чиновников ФРС проявлять осторожность

За день до выступления главы ФРС Джанет Йеллен с отчетом о состоянии американской экономики в Конгрессе, двое ее коллег назвали низкий рост зарплат и слабую инфляцию поводами соблюдать осторожность в дальнейшем повышении ставок.

Инфляция в США в последние месяцы еще сильнее отдалилась от целевого 2-процентного уровня ФРС, несмотря на укрепление рынка труда и 4,4-процентную безработицу.

Это встревожило чиновников центробанка, однако Йеллен ранее сказала, что ослабление ценового давления, скорее всего, носит временный характер, и сигнализировала о своей готовности продолжить повышение процентных ставок и начать сокращение $4,5-триллионного баланса ФРС в этом году.

В июне американский центробанк повысил ставки до 1,00-1,25 процента.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард поддержала июньское повышение и во вторник высказалась за "скорое" начало сокращения баланса, однако сигнализировала, что ее поддержка подъема ставок в будущем отчасти будет зависеть от динамики инфляции.

"Я хочу тщательно отследить динамику инфляции и осторожно действовать в отношении будущих повышений ставки по федеральным фондам, чтобы помочь вернуть инфляцию к нашей симметричной цели", - сказала она, добавив, что подъем ставок, возможно, придется остановить вблизи 2 процентов, что дает ФРС мало пространства для дальнейшего ужесточения политики.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари во вторник сказал, что ему трудно поверить в существование риска перегрева американской экономики, учитывая столь медленный рост зарплат.

Трудовая статистика, опубликованная в пятницу, показала, что рост зарплат в США в июне составил лишь 2,5 процента в годовом выражении.

"Я жду роста зарплат, который станет индикатором того, что, да, возможно, экономика перегревается, возможно, сейчас мы начнем видеть инфляцию, возможно, это приведет нас к необходимости повысить ставки", - сказал Кашкари, который голосовал против обоих повышений ставок в этом году.

"Не может быть, чтобы сотрудников было так трудно найти, потому что, если бы вам действительно приходилось конкурировать с другими компаниями в поисках редких талантов, мы бы видели рост зарплат, а мы не наблюдаем его ускорения".

По словам Кашкари, когда компании говорят ему, что не могут найти квалифицированных сотрудников, он советует им организовать профессиональную подготовку и платить больше.

Следующее заседание ФРС состоится 25-26 июля.