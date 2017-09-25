Ирак призвал зарубежные страны прекратить торговлю нефти с Курдистаном

Ирак в воскресенье призвал зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана и заниматься торговлей только с центральным правительством.

Заявление правительства иракского премьера Хайдера аль-Абади стало ответом на планы властей Курдистана в понедельник провести референдум о независимости.

Похоже, что заявление в первую очередь адресовано Турции, через территорию которой идет транзит курдской нефти.

Багдад “просит соседние страны и страны всего мира заключать сделки в отношении пунктов приема и нефти только с федеральным правительством Ирака”, говорится в заявлении.

Власти Ирака против независимой продажи нефти Региональным правительством Курдистана и неоднократно пытались заблокировать ее поставки.

Курдистан называет одними из главных причин стремления к независимости длящиеся долгое время споры о территории и нефтяных ресурсах.

Иракский Курдистан добывает около 650.000 баррелей нефти в сутки на своих месторождениях, включая 150.000 баррелей на спорных территориях провинции Киркук.

На долю региона приходится 15 процентов добычи нефти в Ираке и около 0,7 процента мирового производства. Курдистан рассчитывает нарастить добычу более чем до 1 миллиона баррелей в сутки к 2020 году.

Добычей нефти в регионе преимущественно занимаются компании среднего размера, в числе которых Genel, DNO, Gulf Keystone и Dana Gas. У крупнейших нефтяных концернов, таких как Chevron, Exxon Mobil и Роснефть, также есть проекты в Курдистане, но они в основном находятся на этапе разведки.

Роснефть предоставила курдам кредит на сумму более $1 миллиарда, обеспеченный продажами нефти, и вложила $4 миллиарда в ряд проектов в регионе.