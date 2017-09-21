Южная Корея не собирается размещать в стране ядерное оружие

Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И заверила, что Сеул будет выполнять обещание не размещать на Корейском полуострове тактическое ядерное оружие, говорится в сообщении МИД КНР.

Встреча между Кан Ген Хва и Ван И состоялась в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Южная Корея прилагает все усилия для решения ядерной проблемы Корейского полуострова и не хочет, чтобы на полуострове вновь вспыхнула война. Южнокорейская сторона выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова и будет твердо выполнять обещание не размещать вновь на полуострове тактическое ядерное оружие", - приводит МИД КНР слова южнокорейского министра.

Ван И, в свою очередь, также заявил, что Китай выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Денуклеаризация Корейского полуострова — неизменная цель Китая. Неважно, насколько это будет сложно и как долго этот процесс займет времени, китайская сторона будет придерживаться этого до конца", - подчеркнул китайский министр.

Ранее газета Washington Post сообщила, что министр обороны США Джеймс Мэттис обсуждал с главой минобороны Южной Кореи Сон Ён Му возвращение тактического ядерного оружия в страну. Мэттис не сообщил, поддержит ли он идею размещения ядерного оружия. Сон Ён Му назвал идею "альтернативой, которая стоит всестороннего анализа".