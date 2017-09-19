Сенат США одобрил увеличение военных расходов на 73 млрд долларов

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил закон, согласно которому на военные расходы в 2018 году будет выделено 692 миллиарда долларов (около 586 миллиардов евро), в то время как оборонный бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.

За закон проголосовали 89 сенаторов, еще 8 выступили против. Бóльшая часть суммы (640 млрд долларов) поступит в бюджет Пентагона, еще 60 млрд будут использованы для нужд военных миссий, таких как в Афганистане.

В июле Палата представителей Конгресса США приняла свою версию закона. Теперь обеим палатам американского парламента необходимо найти компромисс. После этого документ уйдет на подпись к президенту Дональду Трампу, который ранее неоднократно высказывался за увеличение финансирования армии.

В законопроекте также предусмотрено финансирование программы европейской безопасности с американскими союзниками. В документе утверждается, что сдерживание «враждебной» российской деятельности и агрессии является "постоянным обязательством" американской стороны.

Сенат США также одобрил выделение Украине 500 миллионов долларов для поддержки в вопросах безопасности и оборонной сфере. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера", - написал Порошенко.

В числе оборонительных средств, которые, возможно, будут предоставлены Киеву, Порошенко назвал радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.