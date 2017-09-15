ЕБРР может приобрести новые доли в белорусских банках

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность покупки долей в банках Беларуси в рамках усилий, призванных помочь государству открыть экономику страны и повысить ее эффективность, сказал в интервью Reuters президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

На этой неделе ЕБРР согласился выдать кредит в 50 миллионов евро ($59,40 миллиона) государственному Белинвестбанку для увеличения его капитала в рамках подготовки к приватизации.

ЕБРР в 2015 году согласился купить 25 процентов Белинвестбанка, который входит в пятерку крупнейших банков Белоруссии, чтобы помочь властями найти покупателя доли государства.

По словам Чакрабарти, ЕБРР пока еще не решил, будет ли он конвертировать субординированный кредит, который он согласился выдать Белинвестбанку, в акции или купит долю отдельно.

“Банк Москва-Минск является еще одним банком, который мы хотим продвигать. Во всяком случае, Москва-Минск уже в большей степени функционирует на коммерческой основе, этот процесс может быть более быстрым, - сказал Чакрабарти. - Кроме того, мы рассматриваем (долю государства) в Приорбанке, а также (доли) в некоторых государственных белорусских банках”.

Правительство Беларуси владеет миноритарным пакетом в Приорбанке, тогда как 87,7 процента акций принадлежат Райффайзенбанку. Банк Москва-Минск почти на 100 процентов принадлежит центробанку Беларуси.

На конец первого квартала 2017 года кредитный портфель Белинвестбанка составлял $1 миллиард, из которых на долю проблемных кредитов пришлось $140 миллионов. Из этих $140 миллионов около $100 миллионов были выданы госкомпаниям.

По условиям соглашения с ЕБРР, банк должен реструктурировать проблемные кредиты на сумму около $60 миллионов.

ЕБРР еще не решил, каким будет итоговый размер доли в Белинвестбанке, сказал Чакрабарти, однако, по его словам, он будет меньше одной трети. Он подтвердил приверженность ранее объявленному плану найти банку стратегического инвестора в 2020 году.

В Банке Москва-Минск ЕБРР также приобретет долю в размере менее одной трети, сказал он.