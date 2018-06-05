Власти Беларуси одобрили покупку ЕБРР доли в Белинвестбанке

Правительство Беларуси одобрило покупку Европейским банком реконструкции и развития доли в государственном Белинвестбанке, говорится в постановлении правительства, которое опубликовано во вторник в Национальном правовом портале.

ЕБРР с 2015 года ведет переговоры с белорусскими властями о покупке доли в Белинвестбанке, который является шестым по величине из 25 банков республики.

“Постановление, которое приняло правительство, открывает возможность для вхождения ЕБРР в капитал Белинвестбанка. Начиная с текущего момента, это должно произойти в течение 6-9 месяцев”, - сказал Рейтер представитель ЕБРР.

Представитель банка отказался назвать размер пакета и его предполагаемую стоимость. Ранее власти говорили, что речь может идти о продаже 25 процентов.

В конце прошлого года ЕБРР выдал Белинвестбанку кредит на 50 миллионов евро в рамках предпродажной подготовки.

В общей сложности за 25 лет Белоруссия получила от ЕБРР кредиты примерно на 2,0 миллиарда евро.