В Украине из перечня предметов ВНО исключили русский язык

В 2018 году из перечня предметов, по которым на основе общего полного среднего образования сдают внешнее независимое оценивание, исключен русский язык.

Обновленный перечень предметов утвержден приказом Министерства образования и науки.

"Каждый зарегистрированный участник внешнего независимого оценивания имеет право сдать тесты не более чем по четырем учебным предметам из Перечня", - говорится в документе.

В Перечне утверждены 11 предметов: украинский язык и литература; история Украины; математика; биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Для выпускников школ результаты ВНО по трем учебным предметам - украинскому языку и литературе, математике или истории Украины и одному из предметов, указанных в перечне - будут засчитываться как результаты государственной итоговой аттестации за образовательный уровень полного общего среднего образования.

Также в следующем году для проведения ЗНО по иностранным языкам будут использованы тесты двух уровней сложности: уровня В1 и уровня В2. Новацией этих тестов будет часть «Понимание речи на слух», которая предполагает прослушивание звуковых фрагментов и выполнение заданий к ним.

В 2018 году ВНО пройдет с 22 мая по 14 июля.

Приказ вступил в силу 8 сентября 2017 года.