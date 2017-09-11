Последнее обновление: 11.09.2017 17:50

Китай намерен отказаться от бензиновых и дизельных авто

Категории: Китай Авто

Китай установил конечный срок для автопроизводителей, чтобы прекратить выпуск бензиновых и дизельных авто.

Вторая по величине экономика в мире, которая пообещала ограничить выбросы углекислого газа к 2030 году и обуздать ухудшение загрязнения воздуха, является последней из стран, присоединившихся к Великобритании и Франции, которые стремятся поэтапно отказаться от автомобилей, использующих бензин и дизельное топливо, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что надвигающийся запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания будет стимулировать как местных, так и глобальных автопроизводителей, чтобы сосредоточиться на введении новых электромобилей с нулевой эмиссией, чтобы помочь очистить крупные города, забитые смогом.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование