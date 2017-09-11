Китай намерен отказаться от бензиновых и дизельных авто

Китай установил конечный срок для автопроизводителей, чтобы прекратить выпуск бензиновых и дизельных авто.

Вторая по величине экономика в мире, которая пообещала ограничить выбросы углекислого газа к 2030 году и обуздать ухудшение загрязнения воздуха, является последней из стран, присоединившихся к Великобритании и Франции, которые стремятся поэтапно отказаться от автомобилей, использующих бензин и дизельное топливо, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что надвигающийся запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания будет стимулировать как местных, так и глобальных автопроизводителей, чтобы сосредоточиться на введении новых электромобилей с нулевой эмиссией, чтобы помочь очистить крупные города, забитые смогом.