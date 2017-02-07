Последнее обновление: 07.02.2017 18:25

В Китае построят два предприятия по выпуску автомобилей на чистой энергии

Власти Китая одобрили строительство двух новых предприятий по производству автомобилей на так называемых новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV), объем инвестиций оценивается в 6,142 миллиарда юаней (895,3 миллиона долларов США).

Согласно сообщению на сайте Национальной комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC), был одобрен проект строительства предприятия компании Fujian Yudo New Energy Automobile Co в районе Ханьцзян городского округа Путянь в провинции Фуцзянь. Мощность предприятия составит 50 тысяч автомобилей на чистой энергии в год.

Также был одобрен проект строительства предприятия мощностью 65 тысяч автомобилей в год в технопарке Нового района Биньхай в Тяньцзине.

Ранее министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй сообщил, что в Китае в 2016 году было продано 507 тысяч автомобилей на новых источниках энергии. При этом количество произведенных авто на чистой энергии в КНР в прошлом году достигло 517 тысяч. По словам министра, всего к настоящему моменту в Китае продано более 1 миллиона таких автомобилей — это более 50% от мирового показателя. Ранее Мяо Вэй также заявил, что Китай планирует к 2020 году увеличить производство автомобилей на новых источниках энергии до 2 миллионов в год.

Машины на новых источниках энергии — это, в основном, электромобили, гибридные, а также автомобили, использующие топливный элемент (электрохимическое устройство, например, на основе водорода).

В октябре 2015 года Госсовет КНР сообщил, что власти Китая планируют к 2020 году построить в стране сеть новых специальных автомобильных заправочных станций, которая сможет обслуживать до 5 миллионов электромобилей. На каждые 2 тысячи электромобилей, согласно директиве Госсовета КНР, должна приходиться минимум одна заправочная станция.

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