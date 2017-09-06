Запуск ракеты-носителя Ariane-5 со спутниками отложен в последний момент

Старт ракеты-носителя Ariane-5 с двумя спутниками на борту, намеченный на 1 час ночи 6 сентября с космодрома Куру во Французской Гвиане, не состоялся.

Судя по трансляции в прямом эфире французской компании Arianespace, по истечении обратного отсчета времени ракета не поднялась в воздух.

Это должен был быть пятый запуск ракеты-носителя. Причина его отмены пока не называется. Позднее Arianespace официально сообщила, что старт перенесен на неопределенное время.

На орбиту должны были быть выведены два телекоммуникационных спутника - Intelsat 37e оператора Intelsat и BSAT-4a, принадлежащий японскому спутниковому оператору B-SAT.