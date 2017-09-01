Власти упростили бухучет небольшим фермерским хозяйствам

Указом № 311 от 31 августа 2017 года установлен особый порядок бухгалтерского учета для небольших крестьянских (фермерских) хозяйств, которые являются плательщиками единого налога.

Согласно документу, фермерским хозяйствам со средней численностью работников 15 и менее человек и выручкой в год не более 110 тыс. базовых величин предоставляется с 1 января 2018 года право на ведение бухгалтерского учета по упрощенной форме в книге учета доходов и расходов крестьянского хозяйства, в том числе лично их руководителями.

"Указ направлен на минимизацию затрат в данных организациях, связанных с ведением бухгалтерского учета, за счет сокращения количества привлекаемых бухгалтерских работников и исключения многих регистров бухгалтерского учета. Документ позволит упростить условия осуществления деятельности хозяйств и повысить деловую активность в сфере сельского хозяйства за счет создания на базе личных подсобных хозяйств граждан новых фермерских хозяйств", - говорится в комментарии к документу.