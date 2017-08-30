На птицефабриках Голландии нашли еще один запрещенный инсектицид

Следы еще одного запрещенного инсектицида, кроме фипронила, обнаружены на нидерландских птицефабриках. Об этом заявила министр здравоохранения Нидерландов Эдит Схипперс.

В письме, направленном парламенту Нидерландов, министр заявила, что власти проводят расследование на пяти предприятиях, которые были связаны с компанией ChickenFriend в 2016 и 2017 гг., сообщает AgroPortal.

Как отмечается, нидерландские следователи обнаружили в продуктах, конфискованных из пяти птицефабрик, следы другого инсектицида - амитраза. Амитраз является "умеренно токсичным веществом", отмечают в министерстве. Он может привести к повреждению центральной нервной системы и после потребления быстро разлагается в организме.

Амитраз разрешен к использованию для свиней и крупного рогатого скота, но не для домашней птицы.

Масштабы рисков для здоровья людей от этого инсектицида пока не ясны, подчеркнула министр. До сих пор амитраз не был обнаружен в яйцах.

По мнению правоохранителей, именно компания ChickenFriend виновна в попадании токсичного инсектицида фипронил в яйца, которые были поставлены в 18 стран Европы и за ее пределами. В конце июля власти Нидерландов закрыла 138 птицефабрик после того, как в куриных яйцах обнаружили повышенный уровень фипронила. Фипронил применяют для уничтожения блох у животных, однако его запрещено использовать для животных, мясо которых едят люди.