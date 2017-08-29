Ураган "Харви" ударил по акциям страховщиков, страховые убытки могут достигнуть $20 млрд

Обрушившийся на Хьюстон и техасское побережье Мексиканского залива ураган “Харви” в понедельник ударил по акциям американских страховщиков, поскольку аналитики Уолл-стрит оценивают потери, подлежащие страховому возмещению, в $20 миллиардов.

Некоторые аналитики говорят, что, хотя “Харви” может стать самым разорительным ураганом в истории для американских страховщиков, он также, возможно, поможет им повысить взносы после периода низких тарифов.

“По нашим оценкам на данный момент, страховые убытки от ”Харви“ могут составить $10-20 миллиардов, в результате чего он войдет в десятку самых разорительных ураганов в истории США”, - сообщила в понедельник аналитик JPMorgan Сара Девитт.

В понедельник затопленной оставалась значительная часть Хьюстона. “Харви” стал самым мощным за последние 50 лет ураганом, обрушившимся на Техас.

Ущерб от затопления не входит в стандартный полис страхования имущества домовладельцев - его компенсируют власти США. Однако ущерб, нанесенный компаниям, покрывают полисы коммерческого страхования, сказала Девитт, и это может повлечь за собой “значительные потери для коммерческих страховщиков и перестраховщиков”.

Акции Travelers Companies Inc и Allstate Corp - двух крупнейших в США компаний, занимающихся страхованием имущества домовладельцев - в понедельник снизились на 2,6 и 1,5 процента соответственно. Бумаги Progressive Corp, занимающейся страхованием автомобилей, потеряли 2,3 процента.

Наводнение в Хьюстоне может усилиться в ближайшие дни, поскольку дожди продолжаются, поднимая уровень воды в реках к рекордным отметкам. Инженерные войска США в понедельник начали сброс воды из водохранилищ.

Swiss Re, второй крупнейший перестраховщик в мире, сообщил, что пока рано оценивать полномасштабное воздействие последствий урагана.

"От разрушительных ветров, а теперь и масштабного затопления пострадали так много районов, что оценщикам страхового убытка просто приходится ждать, пока службы экстренного реагирования удостоверятся, что жители в безопасности", - сказал Марк Ханна из Страхового совета Техаса.