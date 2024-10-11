Последствия мощного урагана в США обойдутся страховщикам в $100 млрд

По словам аналитиков, ураган Милтон, пятый по интенсивности в истории Атлантики, может стоить страховым компаниям до $100 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Белый дом пообещал поддержку от правительства, пока масштаб разрушений еще оценивается.

Хотя ураган Милтон достиг западного побережья штата Флорида в среду вечером, некоторые из худших последствий были зафиксированы более чем в 160 км на восточном побережье штата.

По данным CBS News, которое ссылается на Департамент правопорядка Флориды, по меньшей мере 16 человек погибли в результате урагана. В уезде Сент-Люси серия торнадо, возникшая до урагана, унесла несколько жизней, в том числе по меньшей мере двух человек в общинах для пожилых людей Spanish Lakes, по информации местных властей.

По предварительному анализу Национального центра ураганов, между Сиеста-Ки и пляжем Форт-Майерс уровень воды поднялся до 1,5-3 метров над уровнем земли.

Около 2,75 миллиона домов и предприятий во Флориде остались без электричества по состоянию на поздний четверг, по данным PowerOutage.us. Некоторые жители ждали несколько дней восстановления электроснабжения после урагана Хелен, который ранее прошел по этому региону.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис в четверг предупредил, что, хотя штат избежал "худшего сценария", убытки остаются значительными.