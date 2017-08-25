Беларусь направила комиссию в Южный Судан для расследования инцидента с самолетом

Беларусь направила комиссию для расследования инцидента с самолетом компании "Трансавиаэкспорт" в Южном Судане, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций страны.

Ранее СМИ сообщили, что белорусский самолет Ил-76 компании "Трансавиаэкспорт", который выполняет авиационные работы под эгидой гуманитарной миссии ООН, при заходе на посадку в Южном Судане задел крышу дома, разрушив его, в результате чего пострадали несколько человек, один погиб.

"Комиссия, созданная Минтрансом, вылетела в Африку для расследования инцидента", - сказал представитель пресс-службы ведомства, комментируя информацию в СМИ об инциденте в Южном Судане с белорусским самолетом. В комиссию вошли представители "Трансавиаэкспорта" и белорусской транспортной инспекции.

Между тем в пресс-службе не подтвердили обстоятельства инцидента, о котором сообщают СМИ.

"У нас есть информация, что произошел инцидент, в результате которого произошло повреждение шасси воздушного судна", - сказал представитель Минтранса.