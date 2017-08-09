Последнее обновление: 09.08.2017 16:04

Причиной крушения самолета Качиньского мог быть взрыв

Подкомиссия по вопросам расследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 года президентского самолета Ту-154М под Смоленском установила, что повреждения левого крыла самолета имеют признаки взрыва, а распад крыла начался еще перед столкновением с березой. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба подкомиссии.

В нем написано, что «во время новейшего пленарного заседания Подкомиссии под руководством доктора Казимежа Новачика 25 июля 2017 года согласована позиция касательно времени и причин разрушения левого крыла Ту-154М».

Отмечено, что «разрушение левого крыла самолета произошло не в результате столкновения с березой на участке Бодина».

«Распад крыла начался еще до столкновения с деревом. Кроме того, многочисленные повреждения имеют признаки взрыва», — говорится в сообщении.

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