Авиационный сектор в Польше быстро восстанавливается после пандемии Covid-19

В отчете Ассоциации польской авиационной промышленности отмечается быстрое восстановление сектора авиации в Польше после пандемии Covid-19.

«Этот отчет показывает, что авиационный сектор действительно находится в хорошем состоянии. За последние годы после пандемии отмечается двуцифровой рост ежегодно. В 2023 году мы произвели товары более, чем на 14, 5 миллиардов злотых, из которых 90% пошло на экспорт», - сказал президент Ассоциации польской авиационной промышленности директор Института авиации Павел Стенжицкий.

Он считает, что Польша по примеру Германии, Франции, Италии или Великобритании должна иметь отраслевую программу для авиации. На данном этапе инновационности польских инженеров или предприимчивости владельцев компаний, по его мнению, недостаточно, чтобы конкурировать на мировом рынке.

«Мы ведем переговоры с правительством», - отметил директор авиационного института.

В основе, по мнению эксперта, лежит понимание того, насколько важна авиационная отрасль, особенно для экономики и обороны. Есть ниши для развития, в том числе военные и гражданские беспилотные авиационные комплексы, но не только.

В настоящее время в авиационной отрасли занято 32 тыс. человек.